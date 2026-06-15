20 Jahre des Wartens sind genug: Die Carolina Hurricanes gewinnen Spiel 6 in Las Vegas 3:0 und holen nach 2006 wieder den Titel.

Legende: Krönen eine dominante Playoff-Kampagne K'Andre Miller und die Carolina Hurricanes. Reuters/Stephen R. Sylvanie

Die Carolina Hurricanes haben sich in der Nacht auf Montag den zweiten Stanley-Cup-Titel in der Klubgeschichte gesichert. Das von Rod Brind'Amour gecoachte Team gewann Spiel 6 bei den Vegas Golden Knights mit 3:0 und verwertete damit den ersten Matchpuck. Brind'Amour hatte die «Canes» beim ersten Triumph vor 20 Jahren als Captain angeführt – nun gewann er den Titel auch als Trainer.

In Las Vegas ging Carolina durch Taylor Hall schon in der vierten Minute in Führung. Jackson Blake erhöhte kurz nach Spielhälfte. Im Schlussdrittel drückten die Golden Knights auf das Anschlusstor.

Nur 3 Niederlagen in den Playoffs

Auch als sie Carter Hart durch einen sechsten Feldspieler ersetzten, gelang kein Tor. Im Gegenteil: Der in der Schweiz aufgewachsene Nikolaj Ehlers machte mit einem Empty-Netter zum 3:0 in der 59. Minute alles klar.

Die Hurricanes krönten mit dem Triumph eine dominante Playoff-Kampagne. In vier Runden mussten sie nur dreimal (!) als Verlierer vom Eis. Als wertvollster Spieler des Finals wurde Captain Jordan Staal ausgezeichnet.

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