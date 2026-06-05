Carolina schlägt die Vegas Golden Knights in Spiel 2 des Stanley-Cup-Finals mit 4:3 n.V.

Die Carolina Hurricanes haben sich mit einer Aufholjagd und einem Overtime-Sieg in der Finalserie um den Stanley Cup zurückgemeldet. Die «Canes» schlugen die Vegas Golden Knights zuhause mit 4:3 nach Verlängerung. Damit steht es in der Best-of-7-Serie nun 1:1.

Zum Matchwinner wurde Seth Jarvis. Der 24-jährige Kanadier traf in der 4. Minute der Verlängerung in Überzahl.

Vegas lange in Front

Die Gäste, bei denen der Schweizer Keeper Akira Schmid erneut überzählig war, führten nach zwei Dritteln dank zwei Treffern von Brett Howden mit 2:0.

In den letzten 10 Minuten der regulären Spielzeit überschlugen sich die Ereignisse: Logan Stankoven, Mark Jankowski und Jordan Staal drehten die Partie in eine 3:2-Führung für Carolina, ehe Mark Stone die Golden Knights 81 Sekunden vor der 3. Sirene in die Overtime rettete.

Spiel 3 steigt in der Nacht auf Sonntag in Las Vegas.

Resultate