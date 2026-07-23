Nach drei Saisons in Detroit holen die Chicago Blackhawks «ihren» Superstar Patrick Kane im Alter von 37 Jahren zurück.

Legende: Kehrt für zwei Jahre und 16 Millionen US-Dollar zu Chicago zurück Patrick Kane. Reuters/Brian Bradshaw Sevald

Die Chicago Blackhawks hatten im letzten Jahrzehnt kaum Grund zur Freude. Nachdem die Franchise aus der «Windy City» zwischen 2010 und 2015 dreimal den Stanley Cup gewonnen hatte, ging in den Folgejahren nicht mehr viel. Das letzte Mal in den Playoffs stand Chicago im Jahr 2020.

Klub-Legende kehrt zurück

Dieser Tage gab es für die Blackhawks-Fans indes gleich zweimal freudige Nachrichten. Am Sonntag wurde der Vertrag mit dem Nummer-1-Draftpick Connor Bedard um 5 Jahre verlängert. Der 21-jährige Center ist der grosse Hoffnungsträger in Chicago.

Am Donnerstag folgte das nächste «Geschenk» für die Chicago-Anhänger in Form der Verpflichtung von Patrick Kane. Der inzwischen 37-jährige Flügelstürmer wurde im Juni 2007 als Nummer 1 im NHL-Draft gezogen und absolvierte in der Folge 16 Saisons für die Blackhawks.

2023 wurde Kane im Zuge des Neuaufbaus von Chicago zu den New York Rangers getradet. Die letzten drei Spielzeiten lief der US-Amerikaner für Detroit auf.

Mit insgesamt 1400 Punkten ist Kane der erfolgreichste US-Skorer der NHL-Geschichte.