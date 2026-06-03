Am Ende waren es dann doch die Vegas Golden Knights, die das erste Playoff-Finalspiel in der NHL bei den Carolina Hurricanes für sich entscheiden konnten. Wenige Minuten vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Tomas Hertl aus dem hohen Slot das 5:4. Es war der Schlusspunkt einer wilden Partie.

Die Startphase hatte den Gastgebern gehört. Nach nur 25 Sekunden traf Nikolaj Ehlers zur Führung für die «Canes». Es war das schnellste NHL-Finaltor seit 1976. Der 30-jährige Däne erhöhte in der 13. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 2:0, ehe Shea Theodore noch im 1. Drittel verkürzte.

Legende: Erzielt das Siegtor Tomas Hertl. Keystone/AP Photo/Karl DeBlaker

Carolina gleicht zweimal aus

Nur 30 Sekunden nach Beginn des 2. Abschnitts glich Ivan Barbashev aus. William Karlsson brachte Vegas in der 25. Minute erstmals in Führung. Weil Jordan Staal kurz nach Spielhälfte zum 3:3 einnetzte, ging das Duell ausgeglichen ins 3. Drittel.

Dort fiel erneut ein schnelles Tor: Nach 1:21 Minuten erzielte Brett Howden das 4:3 für die Gäste. Shayne Gostisbehere konnte in der 52. Minute erneut ausgleichen. Auf Hertls Tor zum 5:4 fand Carolina aber keine Antwort mehr.

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