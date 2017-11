Streit: «Ich werde Amerika in der Schweiz wohl etwas vermissen»

Heute, 21:16 Uhr

Am letzten Montag gab Mark Streit seinen Rücktritt bekannt. Nun gilt es für den Schweizer NHL-Pionier und seine Familie sich von Nordamerika zu verabschieden. Die Rückkehr in die Schweiz steht an.

Mark Streit und der Abschied von Amerika 4:02 min, vom 5.11.2017 2005 hat Mark Streit den grossen Sprung über den grossen Teich definitiv geschafft. Über 800 NHL-Spiele hat der Berner seither bestritten. Er spielte für die Montreal Canadiens im Powerplay, war Captain bei den New York Islanders, wechselte zu den Philadelphia Flyers und gewann am Ende mit den Pittsburgh Penguins den Stanley Cup. « Mir hat der Lifestyle hier immer sehr gut gefallen. Ich hatte nie wirklich ‘längi Ziiti’ nach der Schweiz » Mark Streit

über seine 12 Jahre in Übersee Mit seinem letzten Vertrag, zurück bei den Montreal Canadiens, wollte es am Ende nicht mehr klappen. Streit verlor seinen Platz im Team und beendete anschliessend seine Karriere. Die Sehnsucht nach Amerika Zurück in der Wohnung in Philadelphia gilt es für Streit nun nach 12 Jahren Abschied zu nehmen von Amerika: «Mir hat der Lifestyle hier immer sehr gut gefallen. Ich hatte nie wirklich ‘längi Ziiti’ nach der Schweiz», erzählt Streit. NHL Streit: «Wenn ich noch Single wäre, würde ich es wie Jagr machen» Das Gegenteil könnte nun eher der Fall sein, mutmasst er: «Ich kann mir vorstellen, dass ich Amerika etwas vermissen werde, wenn wir wieder in der Schweiz leben». Es beginnt auch etwas Neues Nach der Rückkehr in die Schweiz im Dezember («Jetzt wird das eine oder andere heimverschifft») wird für Streit der nächste Karriere-Schritt anstehen. Natürlich soll es etwas mit Eishockey zu tun haben, er kann sich eine Arbeit mit jungen Spielern gut vorstellen. Im Fokus soll aber zunächst einmal die Familie mit Ehefrau Fabienneu und Töchterchen Victoria stehen. «Es beginnt auch etwas Neues, etwas sehr Cooles», blickt er voraus. «Ein bisschen Babyspeck» - Weggefährten über Mark Streit 3:02 min, vom 5.11.2017 Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 05.11.2017, 18:30 Uhr

ac