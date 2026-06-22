Legende: In Florida wieder vereint Brady und Matthew Tkachuk. Imago/justpictures.ch

In der NHL hat es in der Nacht auf Montag den ersten grossen Trade des Sommers gegeben. Ottawa-Captain Brady Tkachuk wechselt von den Senators zu den Florida Panthers. Dort wird er an der Seite von Bruder Matthew spielen, der mit den Panthers bereits zweimal den Stanley Cup gewinnen konnte.

Der NHL-Champion von 2024 und 2025 liess sich die Dienste des 26-Jährigen einiges an Draft-Kapital kosten. Insgesamt drei Erstrundenpicks, davon zwei im Draft dieses Jahres, sowie eine Auswahlmöglichkeit in der zweiten Runde in vier Jahren schickt Florida-Sportchef Bill Zito im Gegenzug für Tkachuk in die kanadische Hauptstadt.

Sportlicher Aufstieg

Mit den Senators qualifizierte sich Brady Tkachuk in acht Saisons nur zweimal für die Playoffs, beide Male schied man in der ersten Runde aus. In 572 NHL-Spielen erzielte der 26-Jährige 213 Tore und lieferte 250 Assists. In Florida wird er künftig für den wohl heissesten Titelanwärter auflaufen.