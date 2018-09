Welche verbotene Substanz im Körper von Nate Schmidt nachgewiesen wurde, ist nicht bekannt. Der 27-jährige Amerikaner, der letzte Saison für den Stanley-Cup-Finalisten 5 Tore und 31 Assists erzielte, ist ab dem 18. November wieder spielberechtigt.

Klub stellt sich hinter Schmidt

Schmidt und sein Klub erklärten, die «minimalen Spuren» könnten nur durch ein verunreinigtes Nahrungsergänzungsmittel in den Körper gelangt sein. «Ich war immer sehr vorsichtig, wenn es darum ging, was ich zu mir nehme. Es war ein Schock zu hören, dass ich positiv getestet wurde», sagte Schmidt in einem Statement.

Das Statement von Schmidt auf nhl.com , Link öffnet in einem neuen Fenster

Von seinem Klub bekommt der Verteidiger Rückendeckung: «Nate ist ein ehrlicher Mensch mit grosser Integrität. Wir glauben daran, dass die Substanz unabsichtlich in seinen Körper gelangt ist. Wir stehen hinter ihm und unterstützen ihn während dieser Zeit», schrieben die Golden Knights.