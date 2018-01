Winter Classic geht an die Rangers

Andrighetto bald zurück

Colorados Sven Andrighetto fällt weniger lang aus als befürchtet. Laut amerikanischen Medienberichten soll ein Einsatz des Zürchers bereits in der Nacht auf Mittwoch gegen die Winnipeg Jets wieder möglich sein. Der Angreifer war beim 6:1-Sieg gegen die NY Islanders an Silvester in die Bande gerutscht und konnte nicht mehr weiterspielen.