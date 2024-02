Legende: Sein Einsatz in den Playoffs wurde Winterthur zum Verhängnis Mats Alge (rot), hier nach einem Treffer gegen den EHC Olten. Freshfocus/Marc Schumacher

Swiss League: Forfait-Niederlage gegen Winterthur

Der EHC Winterthur verliert das 4. Spiel der Playoff-Viertelfinalserie gegen La Chaux-Fonds am grünen Tisch. Das am Dienstag mit 4:0 gewonnene Heimspiel der Winterthurer wird in eine 0:5-Forfait-Niederlage umgewandelt. Die Winterthurer hatten mit Mats Alge einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt. Der 20-jährige Stürmer in Diensten der Rapperswil-Jona Lakers hätte laut Reglement in den laufenden Playoffs der Swiss League nicht mehr eingesetzt werden dürfen, da er am vergangenen Samstag im National-League-Spiel der Lakers gegen die ZSC Lions auf dem Matchblatt stand. Statt 2:2 steht es in der Best-of-7-Serie nun 3:1 für den Qualifikationssieger La Chaux-de-Fonds.