Die weiteren WM-Gruppengegner sind Gastgeber Deutschland, Schweden, Lettland, Österreich, Slowenien und die Ukraine.

Legende: Legen sich an der WM 2027 wieder ins Zeug Die Spieler der Schweiz und von Finnland. KEYSTONE/Claudio Thoma

Die Schweiz bestreitet ihre Vorrundenspiele an der Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Düsseldorf. Dies geht aus der Gruppeneinteilung hervor, die der Internationale Eishockeyverband (IIHF) am Freitag bekannt gegeben hat.

Das Team von Trainer Jan Cadieux trifft in der Gruppe A auf Titelverteidiger Finnland, Schweden, Lettland, Österreich, Slowenien und Aufsteiger Ukraine. Zudem gehört Gastgeber Deutschland nach einem Gruppentausch mit der Slowakei zu den sieben Schweizer Gegnern in der Vorrunde.

Eröffnungsspiel in der Arena auf Schalke

Durch diesen Tausch könnten die Schweizer Fans in den Genuss eines besonderen Spektakels kommen. Das Turnier wird nämlich mit einem Spiel in der Arena auf Schalke in Gelsenkirchen am 13. Mai 2027 eröffnet – einen Tag vor dem offiziellen WM-Start.

In der Gruppe B in Mannheim messen sich Rekordweltmeister Kanada, die USA, Tschechien, die Slowakei, Norwegen, Dänemark, Ungarn und der zweite Aufsteiger Kasachstan.