Titelverteidiger und Gastgeber Finnland verliert zum Auftakt der WM in Tampere in der Gruppe A gegen die USA überraschend 1:4.

Tschechien entscheidet in der Schweizer Gruppe B das Nachbarduell gegen die Slowakei in Riga mit 3:2 für sich.

Gruppe A

Finnland – USA 1:4 – Die WM hat mit einem Paukenschlag begonnen. Das hochgelobte Finnland erlitt auf der Mission Titelverteidigung einen ersten Dämpfer. Der Sieg der USA in Tampere war nicht gestohlen. Im Schlussabschnitt liefen die Amerikaner zur Hochform auf. Nach einer Traumkombination erzielte zuerst Drew O'Connor den 2:1-Führungstreffer (50. Minute). Drei Minuten später legte Rocco Grimaldi perfekt auf Alex Tuch zurück, der nur noch zum 3:1 einschieben musste. Derselbe Spieler machte mit dem Empty Netter alles klar. Servettes Teemu Hartikainen hatte die Finnen am Heimturnier zunächst auf Kurs gebracht (18.). Cutter Gauthier, einer von acht College-Spielern im US-Kader, glich im Mittelabschnitt aus.

Legende: Fehlstart an der Heim-WM Finnland-Goalie Emil Larmi wird unter Beschuss genommen. imago images/Newspix24

Gruppe B

Slowakei – Tschechien 2:3 – Das Publikum in der Arena in Riga kam in Sachen Toren nur im Startdrittel auf seine Kosten. Pardubice-Stürmer Lukas Sedlak avancierte zum Matchwinner. Er stellte innert 5 Minuten von 1:2 auf 3:2 für die Tschechen. Der Game-Winner fiel bereits in der 19. Minute. Die Slowaken lagen zunächst zweimal in Führung. Martin Chromiak (1:0) und Mislav Rosandic (2:1) bezwangen ZSC-Goalie Simon Hrubec im Tor der Tschechen. Lakers-Stürmer Roman Cervenka, der Tschechien auch an seiner 10. WM als Captain anführt, hatte dazwischen eine 3-gegen-2-Situation nach einem Doppelpass mit Ex-Ambri-Akteur Dominik Kubalik zum 1:1 genutzt.