Tschechien feiert einen 3:1-Erfolg über Schlusslicht Italien; den 3. Sieg an der diesjährigen Eishockey-WM.

In der Gruppe A deklassiert die Schweiz Österreich 9:0.

Gruppe B

Tschechien – Italien 3:1: Es war zu erwarten gewesen, dass Tschechien gegen Italien das Spiel dominieren und ein deutliches Chancenplus erspielen würde. So kam es auch, Damian Clara im Tor der Italiener hatte alle Hände voll zu tun. Doch mit dem Toreschiessen hielten sich die Tschechen vornehm zurück und in der 30. Minute war es Nick Saracino, der den Aussenseiter aus dem Nichts mit einem «Buebetrickli» in Führung brachte. Italien ging auch mit der knappen Führung ins 3. Drittel – trotz eines Schussverhältnisses von 8:39. Marek Alscher brach in der 46. Minute aber schliesslich den Bann, Jakub Flek drehte die Partie zugunsten der Tschechen (52.) mit einem Schuss aus der Distanz. EVZ-Akteur Dominik Kubalik machte mit seinem Empty Netter in der Schlussminute den Deckel drauf. Tschechien feiert den 3. Sieg an dieser WM, Italien bleibt sieg- und punktlos.

Eishockey-WM: Resultate