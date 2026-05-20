Deutschland führt lange gegen die USA, verliert aber auch das 4. Spiel in der WM-Gruppe A. Beim 3:4 n.P. holen die Deutschen den ersten Punkt an dieser Endrunde.

Tschechien feiert in der Gruppe B einen 3:1-Erfolg über Schlusslicht Italien; den 3. Sieg an der diesjährigen Eishockey-WM.

Im anderen Spiel der Gruppe B lässt Schweden Slowenien beim 6:0 keine Chance, hinten raus aber Gnade walten.

Gruppe A

USA – Deutschland 4:3 n.P.: 2 Tore waren den punktlosen Deutschen in 3 Spielen an dieser bislang enttäuschenden WM erst gelungen. Gegen die USA sass gleich der erste Angriff: 60 Sekunden waren im Zürcher Hockeytempel absolviert, als Moritz Seider per Handgelenkschuss traf. In der Folge hatten die Deutschen das Geschehen weitgehend im Griff, bis Frederik Tiffels und Fabio Wagner Isaac Howard mit ihrer Fahrlässigkeit zum Ausgleich (15.) und ins Spiel einluden.

Im Mitteldrittel (26.) drehten die US-Amerikaner die Partie dann ganz, in der Defensive kehrte in der Folge aber wieder der Schlendrian ein: Das hauptsächlich aus NHL-Spielern bestehende Team trat selten wie ein solches auf – vor allem nicht gegen den Puck. Offensiv beschränkten sich die Amerikaner auf die individuelle Klasse um den eben erst zur Mannschaft gestossenen Superstar Matthew Tkachuk.

Die Folge: Von der 27. bis zur 33. Minute zappelte das Netz hinter Devin Cooley drei Mal. Aber nur die letzten beiden Treffer zählten. Für das 3:2 Deutschlands sorgte der ehemalige National-League-Stürmer Marc Michaelis. 5 Minuten vor der Schlusssirene stocherte Thomas Novak die Scheibe an Philipp Grubauer vorbei zum 3:3 und erzwang damit die Verlängerung. Da dort keine Tore fielen, musste das Penaltyschiessen die Entscheidung bringen, in dem sich die USA den Zusatzpunkt sicherten.

Gruppe B

Tschechien – Italien 3:1: Es war zu erwarten gewesen, dass Tschechien gegen Italien das Spiel dominieren und ein deutliches Chancenplus erspielen würde. So kam es auch, Damian Clara im Tor der Italiener hatte alle Hände voll zu tun. Doch mit dem Toreschiessen hielten sich die Tschechen vornehm zurück und in der 30. Minute war es Nick Saracino, der den Aussenseiter aus dem Nichts mit einem «Buebetrickli» in Führung brachte. Italien ging auch mit der knappen Führung ins 3. Drittel – trotz eines Schussverhältnisses von 8:39. Marek Alscher brach in der 46. Minute aber schliesslich den Bann, Jakub Flek drehte die Partie zugunsten der Tschechen (52.) mit einem Schuss aus der Distanz. EVZ-Akteur Dominik Kubalik machte mit seinem Empty-Netter in der Schlussminute den Deckel drauf. Tschechien feiert den 3. Sieg an dieser WM, Italien bleibt sieg- und punktlos.

Schweden – Slowenien 6:0: Das hochfavorisierte Schweden hat gegen Slowenien eine Reaktion auf das 3:4 gegen Tschechien gezeigt. Kurz vor der ersten Pause traf Jacob de la Rose in seinem Heimstadion zum 2:0. Der Freiburg-Akteur war es auch, der in der 26. Minute auf 3:0 erhöhte. Bis zur 38. Minute schraubten die dominanten Skandinavier das Skore auf 6:0 hoch. Dabei blieb es bis zur Schlusssirene – nicht zuletzt, weil die Schweden ein, zwei Gänge herunterschalteten.

Eishockey-WM: Resultate