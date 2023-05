Norwegen schafft mit einem 3:2-Sieg n.P. gegen Kanada an der WM in Riga eine kleine Sensation.

In der Gruppe A darf Schweden dank eines 4:1-Sieges gegen Dänemark weiter vom Gruppensieg träumen.

Gruppe B

Norwegen – Kanada 3:2 n.P. – 12 Sekunden fehlten Norwegen, und die Skandinavier hätten Kanada bereits in der regulären Spielzeit besiegt. Doch Lawson Crouse erzwang mit dem 2:2 doch noch in extremis die Verlängerung. Im Penaltyschiessen zeigten sich die Norweger dann äusserst abgebrüht: Gleich 4 der 5 Schützen verwandelten ihren Versuch. Bis zur 22. Minute war Norwegen dank Treffern von Andreas Martinsen und La Chaux-de-Fonds-Legionär Sondre Olden 2:0 in Führung gegangen. Der Anschlusstreffer der Kanadier ging auf das Konto von Milan Lucic. Trotz des überraschenden Erfolgs hat Norwegen in der «Schweizer Gruppe» keine Chance mehr auf die Viertelfinals.

Gruppe A

Dänemark – Schweden 1:4 – Mit einem glanzlosen Sieg gegen Dänemark hielt sich Schweden die Möglichkeit offen, die Gruppe A auf Platz 1 abzuschliessen. Am Dienstag kommt es zum Spitzenkampf gegen die noch ungeschlagenen USA, welche das Punktemaximum aufweisen. Gegen Dänemark gerieten die «Tre Kronor» früh in Rückstand, doch der Ex-Zuger Dennis Everberg (14.), Andre Petersson in Überzahl (33.) sowie Lucas Raymond und Carl Grundström mit einem späten Doppelschlag (53./55.) sorgten noch für die Wende. Dänemark wäre ein möglicher Schweizer Gegner im WM-Viertelfinal. Die Skandinavier liegen einen Punkt hinter Deutschland auf Rang 5.