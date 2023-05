Legende: Netzt zum 1:0 ein Tim Bozon (l.). Keystone/AP Photo/Pavel Golovkin

Die Franzosen gestalten den WM-Auftakt in der Gruppe A in Tampere erfolgreich. Sie bezwingen Österreich mit 2:1 nach Verlängerung.

Gruppe A

Frankreich – Österreich 2:1 n.V. – Für Österreich hat die zweite WM nach dem Aufstieg am grünen Tisch wegen des Ausschlusses von Russland und Belarus mit einer Niederlage begonnen. Die Österreicher unterlagen Frankreich in Tampere mit 1:2 nach Verlängerung. Lausanne-Akteur Tim Bozon hatte die Franzosen kurz vor der ersten Pause in Führung gebracht. Thomas Raffl, einst in der NHL tätig, rettete seine Farben dank des Ausgleichs in der 47. Minute in die Overtime. Dort benötigte Sacha Treille nur 39 Sekunden, um der «Equipe Tricolore» den Zusatzpunkt zu sichern.