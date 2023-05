Legende: Bejubelt das 2:0 für Tschechien Jakub Flek. Getty Images/Eurasia Sport Images

Tschechien schlägt Norwegen dank 2 Toren im Startdrittel 2:0 und steht an der Eishockey-WM 2023 in Finnland und Lettland in der K.o.-Phase.

Damit haben auch die Schweiz und Kanada das Viertelfinal-Ticket auf sicher.

Die USA bleiben dank einem 3:0 über Dänemark ohne Punktverlust und sind ebenfalls weiter.

Gruppe B

Norwegen - Tschechien 0:2 – Dank dem 4. Sieg im 5. Spiel hat sich Tschechien das Viertelfinal-Ticket gesichert. 2 Tore im Startdrittel reichten dem zwölffachen Weltmeister, um gegen Aussenseiter Norwegen zu reüssieren. Ex-Ambri-Spieler Dominik Kubalik brachte Tschechien in der 13. Minute in doppelter Überzahl in Führung. Jakub Flek sorgte kurz vor Ende des Mitteldrittels nach einem herrlichen Zuspiel von Michal Kempny für den Endstand. Norwegen begegnete dem Favoriten von Anfang an auf Augenhöhe und verzeichnete sogar mehr Torschüsse (27:21). Dank des Sieges der Tschechen stehen auch die Schweiz und Titelverteidiger Kanada vorzeitig im Viertelfinal.

Gruppe A

USA - Dänemark 3:0 – 5 Spiele, 5 Siege, 15 Punkte: Die USA wahren in Tampere ihre weisse Weste. Der Sieg gegen die Dänen musste aber erdauert werden: Erst in der 50. Minute konnte Cutter Gauthier das Skore im Powerplay eröffnen. Alex Tuch (56.) und Rocco di Grimaldi (60./ins leere Tor) machten den Deckel drauf. Nachdem die USA auch in der 5. Partie ohne Punktverlust geblieben sind, ist dem WM-Vierten vom Vorjahr das Viertelfinal-Ticket nicht mehr zu nehmen.

Österreich – Finnland 1:3 – Auch die finnische Mannschaft sicherte sich das Viertelfinalticket. Der amtierende Titelverteidiger und Olympiasieger liess gegen Österreich nichts anbrennen und gewann mit 3:1. Bereits nach einer Minute brachte Kasperi Kapanen den Favoriten in Führung. Dominic Zwerger von Ambri-Piotta konnte zwar wenige Minuten später zum 1:1 ausgleichen, doch Antti Suomela stellte in der 8. Minute den alten Vorsprung wieder her. Rund 2 Minuten vor Schluss traff Ahti Oksanen ins leere Tor zum 3:1-Endstand.