Machen Strafen im WM-Final den Unterschied?

Der WM-Final zwischen Kanada und Schweden verspricht ein Duell auf Augenhöhe (ab 20:00 Uhr live auf SRF zwei). Die Statistik zeigt: Die Special Teams dürften entscheidend sein.

Zum ersten Mal seit 2004 treffen Kanada und Schweden in einem WM-Final aufeinander. Vor 13 Jahren jubelten in Prag am Ende – wie so oft – die Nordamerikaner.

Am Sonntag können die Seriensieger im Endspiel in Köln ihren 27. WM-Titel und den 3. Triumph in Folge holen. Doch mit Schweden wartet ein Gegner, der in vielerlei Hinsicht ebenbürtig ist.

Die Skorer

Kanadas fleissigster Punktesammler Nate MacKinnon ist mittlerweile bei 14 Skorerpunkten (6 Tore, 8 Assists) angelangt. Schwedens WM-Neuling William Nylander steht dem mit seinen 7 Toren und 7 Assists aber in nichts nach.

Die Goalies

Im Direktvergleich der Torhüter steht der 35-jährige Henrik Lundqvist (New York Rangers) dem 10 Jahre jüngeren Calvin Pickard (Colorado Avalanche) gegenüber. Bislang haben sowohl der schwedische Routinier (93,02% Fangquote) als auch der aufstrebende Kanadier (93,38%) überzeugt.

Die Effizienz

Durchschnittlich landet rund jeder 10. Schuss im Tor – das gilt sowohl für die Schweden (11,08% Effizienz) als auch für die Kanadier (10,33%).

Kanada und Schweden im Statistik-Check

Kanada Schweden Topskorer

MacKinnon: 14 Punkte (6/8)

Nylander: 14 Punkte (7/7)

Goalies Pickard: 93,38%

Lundqvist: 93,02%

Skoring-Effizienz 10,33% 11,08%

Powerplay 41,18% 20,38% Boxplay 87,10%

92,59% Zweiminuten-Strafen

38 36

Das Powerplay

Im Überzahlspiel schwingen die jedoch Kanadier obenaus: Das Team von Jon Cooper weist mit 41,18% eine unglaubliche Erfolgsquote auf. Die Schweden sind durchschnittlich nur in jedem 5. Powerplay erfolgreich (20,83%).

Scheifeles herrlicher Powerplay-Treffer im Halbfinal 0:23 min, vom 20.5.2017

Das Boxplay

In Unterzahl haben die Schweden leicht die Nase vorn: Erst 2 Gegentreffer haben die Skandinavier im Boxplay zugelassen. Die 92,59% bedeuten WM-Topwert – dicht gefolgt von den Kanadiern mit 87,10%.

Die Strafen

Die Bankstrafen könnten im Hinblick auf die Powerplay- und Boxplay-Statistik also entscheidend werden. Die «Tre Kronor» kassierten im ganzen Turnier 36 Zweiminuten-Strafen, Kanada deren 38 (und eine 5-Minuten-Strafe).

