Slowenien: Auch ohne Kopitar nicht zu unterschätzen

Beim Schweizer WM-Auftakt-Gegner Slowenien fehlen in Abwesenheit von NHL-Star Anze Kopitar die grossen Namen. Wir stellen Ihnen die gefährlichsten Spieler vor.

Auf seinen ganz grossen Star muss Slowenien an der WM verzichten: Zwar hat Anze Kopitar mit den Los Angeles Kings die NHL-Playoffs verpasst. Dennoch verzichtet der 29-jährige Stürmer auf die Teilnahme an den Titelkämpfen in Frankreich und Deutschland.

Auch in Abwesenheit von Kopitar verfügt Slowenien aber über Spieler, die es den Schweizern schwer machen könnten. Hier stellen wir Ihnen die vier wohl gefährlichsten Akteure vor.

Jan Mursak: Der 29-jährige Flügelstürmer bestritt zwischen 2010 und 2013 für die Detroit Red Wings 46 Spiele in der NHL (2 Tore, 2 Assists). In Nordamerika konnte er sich trotz seiner Geschwindigkeit aber nicht durchsetzen. Zuletzt spielte er in der KHL bei ZSKA Moskau. Nächste Saison ist Mursak beim Liga-Konkurrenten Torpedo Nischni Nowgorod engagiert.

Rok Ticar: Der 28-jährige Center von Automobilist Jektarinburg erlebte seine Sternstunde im vergangenen September. Im entscheidenden Spiel der Olympia-Qualifikation führte er Slowenien gegen Weissrussland mit einem Doppelpack und einem verwandelten Penalty zum 3:2-Erfolg n.P. und damit zum Olympia-Ticket.

Ziga Jeglic: Der Stürmer (29) verdiente sein Geld in dieser Saison bei Slovan Bratislava in der KHL. Ab dem Sommer wird er Teamkollege von Mursak bei Nischni Nowgorod. Jeglic ist zwar kein ausgeprägter Skorer, verfügt aber über gute Spielmacher-Qualitäten.

Robert Sabolic: In seiner ersten KHL-Saison überzeugte der 28-jährige Flügel im Dress von Admiral Wladiwostok. Mit 44 Skorerpunkten in 58 Qualifikationsspielen hatte er entscheidenden Anteil am Playoff-Vorstoss seines Teams. Sabolic ist schnell auf den Beinen und verfügt über einen guten Schuss.

