Die Schweiz bekommt es zum Auftakt der Eishockey-WM 2027 mit Deutschland zu tun. Die Kulisse wird gross.

Legende: 7. Mai 2010 Die USA und Deuschland bestreiten vor 77'803 Zuschauern das WM-Eröffnungsspiel (damals Weltrekord für ein Outdoor-Spiel). Keystone/Martin Meissner

Für die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft beginnt die WM 2027 mit einem Kracher. In der Fussballarena auf Schalke trifft der Vize-Weltmeister im Eröffnungsspiel auf Gastgeber Deutschland. Das gab Claus Gröbner, Geschäftsführer des Organisationskomitees, im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch in München bekannt.

Die Partie findet am 13. Mai um 20:20 Uhr statt, ehe die weiteren Nationen tags darauf ins Turnier einsteigen. «Ich kann mir kein grösseres Event als dieses vorstellen», sagte Matti Nurminen, Generalsekretär des Weltverbands IIHF.

Legende: Jubelt die Schweiz auch 2027? Das diesjährige WM-Duell entschied die Nati mit 6:1 für sich. KEYSTONE / Andreas Becker

Über 60'000 Fans

Bereits 2010 hatte die Weltmeisterschaft in dem Gelsenkirchener Stadion begonnen. Damals war mit 77'803 Zuschauern ein Weltrekord für ein Outdoor-Spiel aufgestellt worden, der mittlerweile überboten wurde. Im kommenden Jahr soll die Kapazität bei etwa 62'000 Fans liegen.

Titelverteidiger Finnland, Schweden, Lettland, Österreich, Slowenien und Aufsteiger Ukraine sind die weiteren Schweizer Gruppengegner. Diese Spiele finden in Mannheim statt.