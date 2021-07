Legende: Unverhofft zum WM-Ticket Die Schweizer Beachsoccer-Nati. Keystone

Die Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft fährt als Nachrücker an die WM, die vom 19. bis 29. August in Russland stattfindet. Sie profitiert von der Absage der Ukraine, die auf ihr Startrecht verzichtet.

Gegen die Ukrainer hatte die Schweiz vor gut 10 Tagen das entscheidende Quali-Spiel in Portugal verloren. In den anschliessenden Platzierungsspielen sicherte sich das Team von Angelo Schirinzi jedoch noch den 5. Rang – und wird dafür nun belohnt.

An der WM 2019 in Paraguay war die Schweiz im Viertelfinal durch ein Gegentor in letzter Sekunde gescheitert.