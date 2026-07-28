Am Dienstagabend trifft der FC Thun auswärts auf Dinamo Zagreb. Im Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League benötigen die Berner Oberländer einen Sieg, um weiter von der «Königsklasse» zu träumen.

Legende: Heissblütige Fans Josip Misic bejubelt Ende April mit den Fans den 2:1-Sieg über Varazdin. IMAGO / Pixsell

Tausende heissblütige Fans werden am Dienstagabend im Stadion Maksimir sein. Dann, wenn der FC Thun im Rückspiel der 2. CL-Qualifikationsrunde auf Dinamo Zagreb trifft. Beim 1:1 im Hinspiel zeigte der Schweizer Meister schon einmal, dass er mit dem vermeintlich übermächtigen Gegner mithalten kann.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Rückspiel in der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League zwischen Dinamo Zagreb und dem FC Thun können Sie am Dienstag ab 19:55 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App mitverfolgen.

Doch auswärts braucht es noch einmal eine Steigerung – und einen Sieg, um im Kampf um die Champions League weiter im Rennen zu bleiben. In Zagreb erwartet die Berner Oberländer ein echter Hexenkessel: Bereits das Hinspiel lieferte eine Kostprobe darauf, was das Team von Gian-Luca Privitelli im Maksimir mit rund 35'000 Plätzen erwarten wird. Schon in Thun waren mehrere Tausend Dinamo-Fans im Stadion.

Seit 5 Monaten zu Hause unbezwungen Box aufklappen Box zuklappen In der «Blauen Hölle» genannten Heimstätte ist Dinamo Zagreb eine Macht. Die letzte Niederlage vor eigenem Anhang datiert vom 19. Februar 2026. Damals resultierte nach der Europa-League-Ligaphase in den Playoffs gegen Genk ein 1:3 zu Hause, dieser Ausrutscher konnte im Rückspiel nicht mehr korrigiert werden. Seither reihte Dinamo Zagreb in der Landes-Meisterschaft und im Cup wieder 7 Heimsiege und 2 Heimremis aneinander. Thun muss also auch gegen die ausgesprochene Heimstärke ein Rezept finden.

Was setzt sich durch: Spielrhythmus oder Pause?

Umso wichtiger ist deshalb, dass der FCT mit Rückenwind nach Kroatien reist. Mit einem 3:1-Auswärtssieg in Luzern glückte dem Meister der perfekte Saisonstart in der Super League. Und dies, obwohl im Vergleich zum Spiel gegen Zagreb gleich auf acht Positionen gewechselt worden war. Während Thun innert einer Woche zum Saisonauftakt drei Spiele bestreitet, pausiert die kroatische Liga noch – Dinamo Zagreb geht also mit 90 Minuten weniger in den Beinen ins Rückspiel.

Klar ist: Mit einem Sieg würde Thun in der 3. Qualifikationsrunde entweder auf den färöischen Meister Klaksvik oder das beste Team Litauens der vergangenen Saison, Kauno Zalgiris, treffen (0:0 im Hinspiel). Bei einer Niederlage ginge es in der Qualifikation für die Europa League gegen Vikingur Reykjavik aus Island oder den israelischen Klub Hapoel Be'er Sheva weiter (2:1).

Um den Namen des Gegners zu kennen, wird sich Thun aber so oder so noch einen Tag gedulden müssen. Die beiden Spiele der vier möglichen Gegner finden erst am Mittwoch statt.

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