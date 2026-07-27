Als Gastmannschaft hätte Thun schon am Montagnachmittag einen ersten Augenschein im Maksimir-Stadion von Dinamo Zagreb nehmen dürfen. Doch das Trainerteam um Gian-Luca Privitelli entschied sich dagegen, das Abschlusstraining in Zagreb abzuhalten. «Das war eine Zeitfrage», erklärt der Neo-Coach die Vorbereitung nach der obligaten Medienkonferenz. Weil Thun noch am Samstagabend den Saisonauftakt in der Super League bestritt, wäre es zeitlich zu knapp gewesen, bereits am Montagmorgen in die kroatische Hauptstadt zu fliegen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Rückspiel in der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League zwischen Dinamo Zagreb und dem FC Thun können Sie am Dienstag ab 19:55 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App mitverfolgen.

So absolvierte der FCT das letzte Anschwitzen noch auf dem heimischen Kunstrasen und flog anschliessend per Charter nach Zagreb. Ein Problem dürfte das indes nicht sein. So sagt stellvertretend Verteidiger Jan Bamert, auch in der Super League bereite man sich schliesslich nicht in der Fremde auf Auswärtspartien vor. Das Aufwärmen vor dem Spiel reiche, um sich an die Umgebung zu gewöhnen.

Mit dem Favoriten mitgehalten

Angetrieben vom frenetischen Publikum dürfte Zagreb auf Wiedergutmachung für das 1:1 im Hinspiel sinnen. Doch auch Thun will sich nicht verstecken. Privitelli setzt auf das laufintensive Spiel, das die Berner Oberländer seit Monaten so stark macht: Pressing und schnelle Bälle hinter die gegnerische Abwehr sollen den Kroaten «weh machen. Wenn es ein wildes, ein intensives Spiel wird, sieht es gut aus für uns», hofft er. Das Hinspiel hat auch Bamert Mumm für den Auftritt am Dienstag gegeben. Zwar sei Zagreb auf dem Papier der klare Favorit, «aber wir haben im Hinspiel gesehen, dass wir auf Augenhöhe mitspielen können, wenn unser Game-Plan aufgeht».

Mit einem Sieg in Zagreb und dem damit verbundenen Einzug in die 3. Runde der CL-Qualifikation wäre sichergestellt, dass man im Herbst auf europäischem Parkett in einer Gruppenphase spielen dürfte. «Klar wäre es nach dem Spiel schön, zu wissen, mindestens die Conference League erreicht zu haben. Aber wir spielen am Dienstag ums Erreichen der Champions League und nicht um einen anderen Wettbewerb», hält Bamert fest.

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