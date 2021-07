Legende: Michel Aebischer Hier im letzten Duell gegen Cluj. Keystone

Das Hinspiel in der 2. Qualirunde zur Champions League gegen Slovan Bratislava steigt zwar erst am Mittwoch – gleichwohl wissen die Young Boys schon, auf wen sie in der 3. Runde treffen würden.

Cluj gegen Red Imps klar favorisiert

Die Auslosung in Nyon ergab Lincoln Red Imps oder Cluj als möglichen Gegner. Der rumänische Serienmeister Cluj dürfte sich dabei gegen den Vertreter aus Gibraltar durchsetzen.

Sollte dies der Fall sein und YB seinerseits gegen Slovan Bratislava weiterkommen, käme es in den ersten zwei Augustwochen zum Duell der zwei Mannschaften, die sich letzten Dezember in der Europa-League-Gruppenphase einen harten Kampf um den Einzug in die K.o.-Phase geliefert hatten. Den Bernern gelang dank zwei Last-Minute-Treffern im Direktduell die wundersame Wende.

Dieselben Gegner bei Niederlage

Falls YB gegen Slovan scheitert, ginge der Weg in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation weiter. Kurioserweise ergab diese Auslosung dieselben Gegner: Am 5./12. August würde der Verlierer der Begegnung Red Imps - Cluj warten.