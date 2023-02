Die Affiche zwischen RB Leipzig und Manchester City im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League verspricht so einiges: Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams in Manchester gab es viele Tore. 6:3 lautete der Endstand aus Sicht der «Citizens». In der Saison 2021/22 spielten sie in der Gruppenphase gegeneinander – nun im Achtelfinal.

Berg und Talfahrt bei Leipzig

Die Saison von RB ist bisher ein Auf und Ab. Nach einem schwachen Saisonstart und einer 1:4-Champions-League-Klatsche gegen Donezk entliess man Trainer Domenico Tedesco und holte Marco Rose an die Seitenlinie.

Seit seiner Übernahme lief es bei den Leipzigern deutlich besser: Das Weiterkommen in der Champions League wurde gesichert und in der Tabelle steht man mit vier Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze, auf dem fünften Platz.

Ähnliches Bild bei City

Nicht gross anders schaut die Situation bei Manchester City aus: Die «Skyblues» kamen in dieser Saison ebenfalls nicht richtig in die Gänge. Immer wieder tauchte die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola bei vermeintlich schwächeren Gegnern. Nachdem City gegen den Tabellenführer Arsenal gewonnen hatte, gab es zuletzt gegen Nottingham Forrest nur ein 1:1.

Einzig in der Champions League lief es bisher ideal. Die «Citizens», welche sich nichts sehnlicher wünschen als den Titel in der «Königsklasse», haben noch kein Spiel in der laufenden Champions-League-Kampagne verloren.

Gvardiol vs. Haaland

Josko Gvardiol ist spätestens seit der WM in Katar einer der am meisten umworbenen Spieler. Der RB-Verteidiger, welcher an der WM mit einer auffallenden Gesichtsmaske gespielt hatte, brachte reihenweise Stürmer zum Verzweifeln. Auch in Leipzig machte er weiter auf sich aufmerksam und zog so unter anderem das Interesse von Chelsea auf sich. Leipzig zeigte sich aber nicht gewillt, den Kroaten ziehen zu lassen.

Seine Hauptaufgabe wird es sein, Erling Haaland zu stoppen. Der Top-Torjäger ist in dieser Saison kaum zu stoppen: 31 Tore (davon 5 in der Champions-League) erzielte der Norweger in der laufenden Spielzeit. Auch gegen Leipzig hat Haaland bereits Tore geschossen: Im Dress der Dortmunder erzielte er in drei Spielen sechs Tore. Ob noch ein weiteres dazu kommt, können Sie auf srf.ch/sport im Liveticker mitverfolgen.