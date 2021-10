Spätestens mit dem Sieg bei Real Madrid hat Sheriff Tiraspol in einem Teilnehmerfeld, das immer homogener zu werden scheint, für die grösste Überraschung in der jüngeren Geschichte der Champions League gesorgt. Nach dem Auftaktsieg gegen Schachtar Donezk und dem Coup in Madrid führt der Neuling die Tabelle der Gruppe D an.

Der Westschweizer Sheriff

Einer, der den Klub bestens kennt, ist Xamax-Spieler Max Veloso. Vor der Pandemie – und damit auch vor Sheriffs Auftritt auf der grössten Bühne im europäischen Klub-Fussball – spielte der Mittelfeldstratege eine Saison lang beim Meister der moldawischen Liga.

00:29 Video Veloso: «90% der Moldawier haben ganz andere Probleme» Aus Super League – Goool vom 17.10.2021. abspielen

Seinen ehemaligen Teamkollegen «gönne er den Erfolg», so der 29-Jährige. Ganz anders als der Rest der Bevölkerung seien Fussballer bei Sheriff «gut bezahlt und privilegiert», so Veloso. Tatsächlich wirkt der Trainingskomplex mit seinen Fussballfeldern, zwei Stadien und einem überdachten Kunstrasen in einer der ärmsten Regionen Europas wie ein Fremdkörper.

Legende: Ungewohnter Schauplatz der «Königsklasse» Das Stadion von Sheriff Tiraspol. imago images

Ein Land, das es nicht gibt

Er liegt im Westen von Tiraspol, das sich als Hauptstadt von Transnistrien sieht. Der De-facto-Staat ist ein schmaler Landstrich von 200 Kilometern Länge, dessen Grenzen mithilfe russischer Soldaten gesichert werden. Sein Aushängeschild ist Sheriff Tiraspol, das in der moldawischen Liga mitspielt.

Der Klubname rührt vom Sheriff-Konzern, der unter der Führung des Oligarchen und Sheriff-Gründers Wiktor Gushan grosse Teile der Privatwirtschaft vereinnahmt. Zum Sheriff-Imperium zählt nebst Supermärkten, Tankstellen oder Banken auch ein eigener TV-Sender.

Gelingt Sheriff der Einzug in die K.o.-Phase? Ja Ja % Nein Nein % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Das Fundament von Sheriffs Erfolg

Haupteinnahmequelle ist jedoch der Handel von hochwertigen lokalen Produkten wie Brandy und Kaviar. Dabei profitieren die Firmen auch von Zollvorteilen: Mit dem Label «Made in Moldova», steht ihnen der europäische Markt offen, während Produkte mit der Aufschrift «Made in Pridnestrovie» zollfrei nach Russland exportiert werden können.

Auch wenn beim grossen Sieg über Real keine Spieler aus Transnistrien oder Moldawien auf dem Platz gestanden hatten, gelang es dem Team, die Bewohner der Region zu einen und sie vom tristen Alltag abzulenken. So träumen sie weiter vom Achtelfinal. Denn bis jetzt: «nobody shot the sheriff».