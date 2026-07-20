Schon vor dem Start der 2. Quali-Runde der Champions League kennt Thun seine möglichen Gegner in der 3. Runde.

Für Thun könnte es auf die Färöer oder nach Litauen gehen

Legende: Mit Thun durch Europa? Nicolas Bürgy. Claudio De Capitani/freshfocus

Am Dienstagabend bestreitet Meister Thun als erstes Schweizer Team sein erstes Pflichtspiel der neuen Saison. Die Berner Oberländer empfangen Dinamo Zagreb in der 2. Runde der Qualifikation zur Champions League. Das Spiel gibt's live auf SRF zwei zu sehen.

Bereits am Montagmittag wurden in Nyon nun die Paarungen für die 3. Quali-Runde ausgelost. Wenn sich der FC Thun gegen die Kroaten durchsetzt, geht es in der nächsten Runde für die Thuner gegen KI Klaksvik von den Färöern oder Kauno Zalgiris aus Litauen. Die Partien finden am 4./5. und 11. August statt.

Auch Europa League möglich

Im Falle einer Niederlage gegen Zagreb geht es für den FC Thun in der Europa-League-Qualifikation weiter. Das Team von Neo-Trainer Gian-Luca Privitelli träfe dort auf den Verlierer des Duells zwischen Vikingur Reykjavik (ISL) und Hapoel Be'er Scheva (ISR).

Nach dieser Runde steht mit den Playoffs noch eine letzte Hürde vor einer europäischen Ligaphase an. Gewinnt der FCT in der Qualifikation ein Duell, ist mindestens die Teilnahme an der Conference League sicher.

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