Nach dem 2:0 im Hinspiel der Champions-League-Viertelfinals reicht Inter gegen Benfica zuhause ein 3:3 zum Weiterkommen.

Inter steht damit erstmals seit 2010 wieder im Halbfinal der «Königsklasse».

Dort kommt es zum Stadtderby gegen die AC Milan.

Inter Mailand steht zum ersten Mal seit 2010 im Halbfinal der Champions League. Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel bei Benfica Lissabon spielten die Italiener im Heimspiel gegen die Portugiesen 3:3 und zogen damit in die Runde der letzten Vier ein. Dort kommt es zu einem Knaller: Mit der AC Milan wartet der Stadtrivale auf Inter. Die Halbfinals finden am 9./10. sowie 16./17. Mai statt.

Martinez im zweiten Anlauf

Für die Vorentscheidung war Lautaro Martinez besorgt. Der argentinische Weltmeister verwertete in der 65. Minute eine perfekte Vorlage des starken Federico Dimarco zum 2:1 für die Mailänder. Damit hatte der Stürmer im zweiten Anlauf doch noch Grund zum Jubeln an diesem Abend. Sein vermeintlicher Treffer zum 2:0 für die Italiener war in der 33. Minute wegen eines Schubsers zurecht nicht gegeben worden.

00:33 Video Martinez verwertet Dimarcos Vorlage zum 2:1 Aus Sport-Clip vom 19.04.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Joaquin Correa erhöhte in der 78. Minute gar auf 3:1. Benfica hätte nun vier Tore gebraucht, um noch eine Verlängerung zu erzwingen. Zwar bewies das Team von Trainer Roger Schmidt gegen nachlässige Mailänder Moral und kam dank Toren von Rafa Silva und Petar Musa noch zum Ausgleich. Das änderte aber nichts daran, dass die Portugiesen, die in der heimischen Liga auf Kurs Richtung Titel sind, weiter auf den ersten Vorstoss in den Halbfinal des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbs seit 1990 warten müssen.

Früher Dämpfer für Benfica

Die Hoffnungen der Gäste aus Lissabon, nach dem 0:2 im Hinspiel noch die Wende zu schaffen, erhielten früh einen Dämpfer. In der 14. Minute brachte Nicolo Barella Inter mit der ersten Chance in Führung. Der Mittelfeldspieler schlenzte den Ball sehenswert in die hohe linke Ecke.

00:44 Video Barella schlenzt den Ball herrlich in den Winkel Aus Sport-Clip vom 19.04.2023. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Benfica brauchte lange, um eine Antwort auf diesen Rückschlag zu finden. In der 38. Minute kam sie dann aber doch noch: Silva flankte ideal in den Strafraum, Fredrik Aursnes stieg hoch und bezwang Inter-Keeper André Onana per Kopf. Der Ausgleich gab den Lissabonnern zwar neuen Mut, für die grosse Wende war der Auftritt aber zu schwach.