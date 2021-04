Chelsea winkt in der Champions League der erste Finaleinzug seit 2012. Die letzte Hürde auf dem Weg nach Istanbul ist mit Real Madrid hoch.

9 Jahre sind mittlerweile vergangen, seit Chelsea seinen ersten und bisher einzigen Titel in der Champions League feiern konnte. Im «Finale dahoam» in München setzten sich die «Blues» gegen die Bayern nach Rückstand auf dramatische Art und Weise noch im Elfmeterschiessen durch.

Die Verteidigung als Prunkstück

In dieser Saison steht Chelsea erstmals seit 2014 wieder im Halbfinal. Und die Chancen auf den Final-Vorstoss sind intakt. Seit der Ankunft von Thomas Tuchel Ende Januar haben die Londoner nur 2 Pflichtspiele verloren. Auffallend sind auch die wenigen Gegentore, die Chelsea kassiert. In der «Königsklasse» waren es in bisher 10 Spielen nur deren 3. Der Fokus der «Blues» dürfte auch gegen Real Madrid – speziell im Hinspiel auswärts – auf der defensiven Stabilität liegen.

Wer zieht in den Champions-League-Final ein? Real Madrid Real Madrid % Chelsea Chelsea % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Der Respekt vor den Madrilenen ist auf Seiten Chelseas gross. In Ehrfurcht erstarren soll aber niemand. Tuchel, der «als kleiner Junge von Spielen gegen Real Madrid träumte», ist vorbereitet. «Ich hoffe, dass wir mutigen und aggressiven Fussball spielen.»