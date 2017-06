CL: Basel in Topf 3

Schweizer Meister FC Basel wird bei der Auslosung zur Champions-League-Gruppenphase in Topf 3 figurieren. Im gleichen Topf ist das von Rene Weiler trainierte Anderlecht eingeteilt.

Bisher sind in Topf 3 erst Basel und Anderlecht gesetzt. Die übrigen Teams sind erst nach der Qualifikation bekannt. Auch Liverpool und der Europa-League-Finalist Ajax Amsterdam wären in diesem Pool, sollten sie den Vorstoss in die Gruppenphase schaffen.

Von den 16 Teams in den ersten beiden Töpfen sind deren 15 bereits bekannt. Den letzten Platz in Topf 2 würde Sevilla bekommen, falls die Spanier die Playoffs meistern. Die Auslosung findet am 24. August in Nyon statt.