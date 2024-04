Per E-Mail teilen

Bayern München und Real Madrid trennen sich im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals mit 2:2.

Vinicius Jr. bringt Real entgegen dem Spielverlauf in Führung, Leroy Sané und Harry Kane per Elfmeter drehen die Partie zwischenzeitlich für die Bayern.

Wiederum Vinicius, ebenfalls vom Punkt, gleicht die Partie zum 2:2-Endstand wieder aus.

Die Gäste aus Madrid rannten in der 82. Minute ein weiteres Mal an, wieder über Vinicius Jr. Der Brasilianer fand im Strafraum seinen Landsmann Rodrygo, der sich um den schlecht positionierten Min-Jae Kim drehte, fiel und einen Penalty zugesprochen bekam. Vinicius nahm sich der Sache an und glich die Partie wieder aus. Sein 2:2 war gleichzeitig auch der Schlussstand.

00:55 Video Vom Punkt erfolgreich: Vinicius guckt Neuer aus Aus Sport-Clip vom 30.04.2024. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Beherzter Beginn der Bayern

Die Gastgeber hatten wie die Feuerwehr losgelegt. Wild entschlossen, die Führung zu erzielen, kam Leroy Sané bereits in der 1. Minute zu einer ersten Gelegenheit. Sané, der die letzten 4 Bundesligaspiele verletzungsbedingt verpasst hatte, scheiterte aber im 1-gegen-1 an Real-Goalie Andrej Lunin. Es ging in diesem Stil weiter: Harry Kane und wieder Sané hatten nach wenigen Minuten weitere Möglichkeiten.

Nach der ersten Sturm-und-Drang-Phase der Bayern gestaltete sich das Geschehen ausgeglichener. Und in der 23. Minute hatte Reals Stratege Toni Kroos einen Geistesblitz: Vinicius zog Kim aus der Viererkette heraus und sprintete in Richtung Tor. Kroos lancierte den Stürmer, der vor Manuel Neuer eiskalt blieb und gekonnt einschob. So schön der Pass von Kroos war, so überraschend kam Reals Führung.

00:43 Video Nach Kroos' Zuckerpass: Vinicius eiskalt Aus Sport-Clip vom 30.04.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Erneut starker Beginn der Gastgeber

Die Bayern erwischten auch in der 2. Halbzeit den besseren Start. Wild entschlossen, den Rückstand wettzumachen, rannten die Bayern an. Innert weniger Minuten gelang den Münchnern die Wende in dieser Partie:

53. Minute: Konrad Laimer verlagert das Spiel auf die rechte Seite zu Sané. Dieser zieht wie Arjen Robben zu besten Zeiten von der rechten Seite zur Mitte und erwischt Lunin mit einem wuchtigen Abschluss in der nahen Ecke.

Konrad Laimer verlagert das Spiel auf die rechte Seite zu Sané. Dieser zieht wie Arjen Robben zu besten Zeiten von der rechten Seite zur Mitte und erwischt Lunin mit einem wuchtigen Abschluss in der nahen Ecke. 57. Minute: Wenige Minuten später kommt Jamal Musiala an den Ball, dringt in den Strafraum ein und wird von Lucas Vazquez gelegt. Kane übernimmt die Verantwortung, verlädt Lunin in die andere Ecke und bringt die Bayern in Führung.

Schliessen 00:51 Video Musiala wird gefällt – Kane verwertet vom Punkt Aus Sport-Clip vom 30.04.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden. 00:42 Video Sané zieht von der Seite rein und trifft in die nahe Ecke Aus Sport-Clip vom 30.04.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Danach gestaltete sich das Geschehen wieder ausgeglichen, bis Kim Rodrygo im eigenen Strafraum zu Fall brachte.

Meilenstein für Müller

Für Thomas Müller war dieses Halbfinal-Hinspiel das 150. Spiel in der «Königsklasse», alle absolvierte er für den FC Bayern. Vor ihm liegen noch 5 Spieler, wovon jedoch keiner mehr in Europa aktiv ist. Rekordhalter Cristiano Ronaldo absolvierte 183 Partien in der Champions League.

So geht es weiter

Am kommenden Mittwoch steigt das Rückspiel im Bernabeu in Madrid.