Der FCB trifft auf Mourinho und Seferovic

Die Champions-League-Auslosung hat dem Schweizer Meister attraktive Gegner beschert. Basel trifft in der Gruppe A auf Manchester United, Benfica Lissabon und YB-Bezwinger ZSKA Moskau.

FCB-Coach Wicky: «Wollen die grossen Teams ärgern» 1:50 min, vom 24.8.2017

Alle CL-Gruppen in der Übersicht.

Der erste Spieltag findet am 12./13. September statt.

Wenn das kein gutes Omen ist: Bereits in der CL-Saison 2011/12 traf Basel in der gleichen Gruppe auf Benfica Lissabon und Manchester United. Basel kam damals hinter den Portugiesen überraschend weiter. Die Engländer wurden nur Dritter, Otelul Galati aus Rumänien schied ohne Zähler aus.

Wie schlägt sich der FC Basel in der Champions League?

Optionen Basel übersteht die Gruppenphase und zieht in den Achtelfinal ein. Die Wicky-Equipe schafft den Cut nicht. Es reicht aber für Platz 3 und die Europa League. Die «Bebbi» landen auf Platz 4 und spielen im Frühling nicht mehr international.

Benfica Lissabon: Wiedersehen mit Seferovic

Aus Topf 1 zog der FCB den portugiesischen Meister Benfica. Seit dieser Saison spielt dort Nationalstürmer Haris Seferovic. Das Duell verspricht also viel. In der Saison 2011/12 traf Basel bereits auf den Grossklub aus Lissabon. Die Bilanz: Ein 0:2 zuhause und ein Remis in Portugal (1:1).

Manchester United: Mourinho, Pogba und Co.

Aus Topf 2 zog Basel den englischen Rekordmeister Manchester United. Das Team von Coach Mourinho schaffte den CL-Einzug dank dem Gewinn der Europa League. Mit 2 Siegen und einem Torverhältnis von 8:0 ist man fulminant in die Saison gestartet.

Der grosse Sieg des FCB gegen ManUnited

Gegen die «Red Devils» hat der FCB aber durchaus gute Erinnerungen. In der Saison 2011/12 schalteten Alex Frei, Marco Streller und Co. das Team von Coach Alex Ferguson in der Gruppenphase aus. Auf das 3:3 im Old Trafford folgte zum Abschluss ein sensationeller 2:1-Heimsieg.

ZSKA Moskau: YB kann ein Lied davon singen

Aus Topf 4 wurde dem FCB ein unangenehmer Gegner beschert. Wie gut die Russen sind, wissen die Berner Young Boys bestens. YB schied in den CL-Playoffs mit dem Gesamtskore von 0:3 aus. Auf internationaler Ebene hat Basel mit ZSKA Moskau noch keine Bekanntschaft gemacht (dafür einige Male mit Spartak).

Sendebezug: Livestream srf.ch/sport, 24.08.2017, 17:55 Uhr