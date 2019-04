Legende: Unter Druck Pep Guardiola und Manchester City werden gleich zweimal von Tottenham geprüft. Imago

Den Ligacup hat Manchester City bereits gewonnen. Im FA Cup steht das Team von Pep Guardiola im Final von Mitte Mai gegen Watford. In der Premier League lieferen sich die «Citizens» einen faszinierenden Zweikampf mit Liverpool. Und in der Champions League heisst die aktuelle Hürde Tottenham.

Noch sind vier Titel und damit die erfolgreichste Saison in der Klubgeschichte ebenso denkbar wie die grenzenlose Enttäuschung nach einem vorzeitigen CL-Out und Rang 2 in der Meisterschaft. «Dieser Druck ist unglaublich», sagt Guardiola vor den entscheidenden Spielen der Saison.

Gleich zweimal könnte Tottenham City im Weg stehen. In der Champions League müssen die «Citizens» die 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel in London wettmachen – und am Samstag heisst die Affiche in der Premier League bereits wieder City-Tottenham.

«Ein, zwei Konter, und sie töten dich», sagt Guardiola mit Respekt über die Spurs, die auf den verletzten Topskorer Harry Kane verzichten müssen. Im Hinspiel verschoss Sergio Agüero einen Penalty. Ein Auswärtstor wäre im Kampf um die Halbfinals die halbe Miete gewesen.

Doch nun droht City wie im Vorjahr mit Liverpool erneut an einem englischen Mitkonkurrenten zu scheitern. Ein Grund zur Panik? «Panik muss man nur haben, wenn man den Wettbewerb verpasst», sagte Guardiola. «Ich bin mir sicher, dass wir auch nächstes Jahr Champions League spielen.»

Dann sind wir für ein oder zwei Tage traurig

Und doch ist der Druck unglaublich. Weil Citys Klubbosse den europäischen Titel unbedingt wollen. Weil auch Guardiola seinen dritten CL-Triumph will. Und was, wenn es doch nicht klappt? «Dann sind wir für ein oder zwei Tage traurig», so der Spanier, «danach spielen wir um die Premier League und die Chance, Meister zu werden.»

Schliesslich ist auch ein Jahr mit 3 Titeln ja kein verlorenes Jahr.