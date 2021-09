Legende: Ist angetan vom YB-Coup Leverkusen-Trainer Gerardo Seoane. imago images

«Gratulation an David Wagner, der einen fantastischen Job macht mit seinem Staff», sagte Seoane gegenüber der deutschen Agentur dpa über den früheren Schalker. «Ich habe das Spiel geschaut und habe mich unheimlich gefreut über diesen Coup. Es ist schön für mich, aus der Ferne zu sehen, dass diese tolle Geschichte bei den Young Boys weitergeht.»

Seoane, Meister mit YB in den Jahren 2019-2021, hatte im Vorjahr in der Europa League mit YB seinen aktuellen Arbeitgeber Leverkusen auf dem Weg in den Achtelfinal ausgeschaltet. Wagner war im Vorjahr nach zwei Spieltagen auf Schalke beurlaubt worden. Nun hat er gleich auf Anhieb die Champions League erreicht und bereits für Furore gesorgt.