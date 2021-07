YB will in der 2. Quali-Runde der Champions League endlich restlos überzeugen. Bratislava seinerseits kommt ausgeruht.

Legende: Gespanntes Lauschen Die YB-Spieler hören David Wagner zu. Keystone

Das Gelbe vom Ei war die Leistung von YB weder im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde der Champions League noch beim Auftakt in die Super League. Schwarzmalen muss man aber auch nicht: In Bratislava (0:0) dominierten die Berner beinahe das gesamte Spiel, in Luzern zeigten sie Moral und siegten letztlich abgezockt 4:3.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Rückspiel in der Champions-League-Qualifikation zwischen YB und Slovan Bratislava können Sie am Mittwoch ab 20:10 Uhr live bei SRF verfolgen.

Nun soll es im Rückspiel um den Einzug in die 3. Quali-Runde der Königsklasse vor gelb-schwarzer Kulisse überzeugender laufen. Die Berner werden gegen Slovan Bratislava auf die Unterstützung von maximal 22'500 Fans zählen können. YB-Sportchef Christoph Spycher dazu auf der Klub-Webseite: «In Luzern (13'200 Zuschauer) und auch in Bratislava (1000) hat man gesehen, wie gross die Unterstützung für das Heimteam sein kann.»

Bratislava wird ausgeruht antreten

Der Support der Fans wird für YB bestimmt nicht hinderlich sein. Dabei dürfte eigentlich auch eine ähnliche Leistung wie im Hinspiel gegen Bratislava für das Weiterkommen reichen. Mit einem Schussverhältnis von 6:1 gewinnt man normalerweise das Spiel. «Die Leistung war zwar nicht top, aber doch solid», meint Spycher dazu.

Bratislava hat derweil am Wochenende beim Liga-Auftakt Kräfte geschont und trotzdem gegen Tatran Liptovsky Mikulas mit 4:1 gewonnen. Nur gerade 2 Akteure verblieben verglichen mit dem YB-Spiel in der Startelf (bei den Bernern in Luzern 7). Slovan-Trainer Vladimir Weiss hisst also noch nicht die weisse Fahne, sondern setzt voll auf die Champions League.