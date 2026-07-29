Der Gegner des FC Thun in der 3. Runde der Europa-League-Quali ist bekannt.

Legende: Trifft in der EL-Quali auf Thun Der isländische Fussball-Star und Nationalteam-Toptorschütze (28 Treffer) Gylfi Sigurdsson. Imago/Sports Press Photo

Nach dem Out in der 2. Quali-Runde zur Champions League geht es für Schweizer Meister Thun in der Europa League weiter. Dort steigen die Berner Oberländer in der 3. Quali-Runde ein – und kennen seit Mittwochabend ihren Gegner. Es ist Vikingur Reykjavik aus Island.

Vikingur Reykjavik scheiterte wie Thun in der CL-Quali. Gegen Hapoel Be'er Scheva aus Israel verloren die Isländer das Rückspiel in Ungarn nach Gegentoren in der 65. und 80. Minuten mit 0:2. Das Hinspiel hatte man in Reykjavik 2:1 gewonnen.

Ein berühmter Name

Der isländische Meister, der insgesamt zum 8. Mal den nationalen Titel gewonnen hat, weiss einen berühmten Namen in seinen Reihen. Der inzwischen 36-jährige Gylfi Sigurdsson spielte unter anderem für Hoffenheim, Tottenham und fünf Jahre für Everton. Der zehnfache Fussballer des Jahres in Island läuft seit 2025 für Vikingur auf.

Thun tritt am 6. August zuerst zu Hause an, das Rückspiel findet eine Woche später in Islands Hauptstadt statt.

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