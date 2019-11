SRF zwei zeigt die Partie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ab 00:40 Uhr in voller Länge. Im Liveticker in der SRF Sport App halten wir Sie schon ab 21:00 Uhr auf dem Laufenden. Zudem wird die Partie im Vorfeld des Mittwoch-Livespiels (Barcelona gegen Dortmund ab 20:30 Uhr) um 18:30 Uhr auf SRF zwei wiederholt.