Die Ausgangslage für die Young Boys nach dem 2:2 im Hinspiel der Champions-League-Playoffs gegen Roter Stern Belgrad ist für das Rückspiel delikat. Die Berner müssen in Serbien gewinnen oder ein hohes Unentschieden erreichen, um nach 90 Minuten in der Gruppenphase der «Königsklasse» zu stehen.

Dennoch ist die Stimmung bei YB gut. Nach dem dominanten Auftritt im Stade de Suisse ist Goalie David von Ballmoos «sehr zuversichtlich», dass YB die Champions League im Rückspiel erreicht.

Auch die Schweizer Medien trauen YB im Rückspiel alles zu. «YB darf die Reise nach Belgrad zuversichtlich antreten», schreibt etwa die Berner Zeitung. «Keine Angst! Die Roter-Stern-Abwehr ist knackbar», meint der Blick.

Auch der Blick in die Vergangenheit dürfte den Schweizern Mut machen. In den letzten 10 Jahren zog YB in der Champions League trotz heikler Ausgangslage vor dem Rückspiel noch in die nächste Runde ein:

2010/11: Nach dem 2:2 im Hinspiel der 3. Quali-Runde siegen die Berner auswärts bei Fenerbahce Instanbul sensationell 1:0 und ziehen in die Playoffs ein. Henri Bienvenu trifft für YB.

2016/17: Ebenfalls in der 3. Quali-Runde unterliegt YB auswärts beim grossen Favoriten Schachtar Donezk 0:2. Im Stade de Suisse machen die Berner die Hypothek wett und setzen sich im Penaltyschiessen durch.

2017/18: Wieder die 3. Quali-Runde: YB verliert bei Dynamo Kiew 3:1, siegt im Rückspiel in Bern aber dank Toren von Guillaume Hoarau und Jordan Lotomba 2:0 und kommt dank der Auswärtstor-Regel weiter.

2018/19: Gegen Dinamo Zagreb spielen die Berner zuhause nur 1:1, setzen sich auswärts aber mit 2:1 durch und ziehen erstmals in der Klubgeschichte in die CL-Gruppenphase ein. Hoarau erzielt beide Tore.

Weniger gern wird man in Bern dagegen an die Saison 2004/05 zurückdenken, als man gegen Roter Stern Belgrad im Heimspiel ebenfalls zu einem 2:2 kam, auswärts dann aber chancenlos blieb und 0:3 unterlag. Welche Geschichte sich wohl wiederholen wird?

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 21.08.2019, 20:10 Uhr