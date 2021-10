Legende: Unerwartet im Rampenlicht Bayerns Co-Trainer Dino Toppmöller. imago images

Bayern Münchens erkrankter Trainer Julian Nagelsmann hat auch in Abwesenheit massgeblichen Anteil am 4:0-Erfolg seiner Mannschaft bei Benfica Lissabon gehabt. «Julian hat die Entscheidungen getroffen», sagte Assistenztrainer und Ersatzmann Dino Toppmöller nach dem 3. Sieg der Deutschen im 3. Champions-League-Spiel.

Nagelsmann positiv auf Corona getestet Box aufklappen Box zuklappen Bayern-Cheftrainer Julian Nagelsmann ist trotz vollständigen Impfschutzes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der Klub am Donnerstagmorgen mit. Der 34-Jährige wird sich nach der Rückkehr nach München – die er getrennt von der Mannschaft antritt – in häusliche Isolation begeben.

Kontakt via Funk

Toppmöller hatte mit Nagelsmann, der wegen eines Infekts im Hotel bleiben musste, während der Begegnung mehrmals Funkkontakt. In der 1. Halbzeit habe die Verbindung zwar noch nicht funktioniert, sagte der Co-Trainer, doch in der Pause und auch in der 2. Hälfte habe es Kontakt gegeben.

Die Wechsel seien «Julians Idee» gewesen, erklärte Toppmöller. Besonders die Einwechslung von Angreifer Serge Gnabry für Rechtsverteidiger Benjamin Pavard hatte dem Spiel in der 2. Halbzeit einen entscheidenden Impuls gegeben.

Gut gemacht, Julian!

«Es war schon eine mutige Entscheidung, Serge zu bringen, aber am Ende des Tages eine goldrichtige», sagte Toppmöller. Da habe man gemerkt, «dass Julian zwar krank ist, im Kopf aber dennoch fit. Gut gemacht, Julian!»

Toppmöller bleibt bescheiden

Er selbst wollte seinen spontanen Auftritt in der Königsklasse nicht an die grosse Glocke hängen. «Die Jungs waren im Prinzip auf das Spiel vorbereitet. Es war nicht so, dass ich den grossen Zampano gemacht habe», sagte der Sohn des früheren Bundesliga-Trainers Klaus Toppmöller, der Bayer Leverkusen 2002 in den Champions-League-Final geführt hatte.