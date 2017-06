Niemand – auch Juve nicht – kann Ronaldo stoppen

«Ein mitreissendes Aufeinandertreffen» versprach Ronaldo vor dem Endspiel in Cardiff. Er sollte recht behalten. Und einmal mehr sorgte der Portugiese für den Unterschied und stellte einen neuen Rekord auf.

Reals Tormaschine erzielte seine Champions-League-Treffer Nummer 104 und 105. In 140 Partien. Eine sagenhafte Quote. Seit dem Viertelfinal in dieser CL-Spielzeit versenkte er die Kugel nicht weniger als 10 Mal in den Maschen.

« Er hat uns ab dem Viertelfinal durch alle Runden geschossen. » Toni Kroos über Ronaldo



Juventus Turin mit Rückhalt Gianluigi Buffon wurde zugetraut, Reals Offensive um Weltfussballer Ronaldo im grossen Final stoppen zu können. Nur 3 Tore hatten die Italiener zuvor in der Champions League zugelassen. Doch weit gefehlt. Und Ronaldo? Er schoss im 5. Duell gegen Buffon seine Tore 6 und 7.

Ronaldos Final-Tore im Video 0:52 min, vom 3.6.2017

Und schon fast selbstverständlich stellte Ronaldo weitere Rekorde auf: Mit seinem Doppelpack konnte er sich zum 5. Mal in Serie und zum insgesamt 6. Mal als Torschützenkönig feiern lassen.

Torschützenliste Champions League seit 2008 2017

Ronaldo (Real Madrid)

9 Tore

2016 Ronaldo (Real Madrid) 16 Tore

2015 Ronaldo (Real Madrid)

Messi (Barcelona)

Neymar (Barcelona)

10 Tore

2014 Ronaldo (Real Madrid) 17 Tore

2013 Ronaldo (Real Madrid) 12 Tore

2012 Messi (Barcelona)

14 Tore

2011 Messi (Barcelona) 12 Tore

2010 Messi (Barcelona) 8 Tore

2009 Messi (Barcelona) 9 Tore 2008 Ronaldo (Real Madrid) 9 Tore



Zur grossen Party auf dem Spielfeld holte der Portugiese nach dem Abpfiff seine gesamte Grossfamilie auf den Rasen, bevor er den silbernen Henkelpott an sein Herz drückte. Wie fiel die Analyse des Superstars aus?

« Eine unglaubliche Saison! Ich bin froh, sie mit dem Champions-League-Sieg zu krönen. Wir sind alle beeindruckt. Das ist ein wunderbares Ende der Saison. » Ronaldos Fazit



Real schrieb mit der Titelverteidigung Geschichte, Ronaldo mit seinen Toren. Mit seinem 1:0 sorgte er zudem für ein Real-Jubiläum: Es war das 500. Tor Madrids in der Königsklasse. Auch in dieser Statistik ist Real führend. Oder wie Ronaldo anmerkte: «Wir haben bewiesen, dass wir die Besten sind.»

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 03.06.2017, 20:10 Uhr