Napoli steht in der Gruppe C dank einem 2:0-Heimsieg gegen Sporting Braga im Achtelfinal der Champions League.

Im anderen Spiel der Gruppe unterliegt Union Berlin Real Madrid nach grossem Kampf mit 2:3.

Benfica (Gruppe D) und Lens (Gruppe B) sichern sich das Ticket für die Europa-League-Sechzehntelfinals.

Gruppe C: Napoli souverän weiter

Napoli – Braga 2:0

Bereits ein Unentschieden im Heimspiel gegen Sporting Braga hätte Napoli zur Qualifikation für die Achtelfinals gereicht. Der italienische Meister liess sich aber gar nicht erst auf irgendwelche Spielchen ein und löste das Ticket für die K.o.-Phase letztlich ohne grosse Probleme. In der 9. Minute ging Napoli durch ein Eigentor von Serdar Saatci in Führung. Victor Osimhen erhöhte nach 33 Minuten. Nach der Pause verpassten es die Gastgeber, die Führung weiter auszubauen. Braga kam einem Treffer in der 79. Minute am nächsten. Ricardo Horta traf aber nur den Pfosten. Die Portugiesen können sich mit Rang 3 und der Teilnahme an den Sechzehntelfinals der Europa League trösten.

00:30 Video Osimhen stolpert den Ball ins Tor Aus Sport-Clip vom 12.12.2023. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Union Berlin – Real Madrid 2:3

Für Union Berlin ist das europäische Abenteuer zu Ende. Das Team von Trainer Nenad Bjelica musste sich Real Madrid im Olympiastadion nach grossem Kampf mit 2:3 geschlagen geben. Damit bleibt Union Gruppen-Vierter und scheidet aus. Kevin Volland schoss das Heimteam kurz vor der Pause in Führung. Nach der Wende der Madrilenen dank einem Doppelpack von Joselu glich Alex Kral das Geschehen in der 85. Minute noch einmal aus. Dani Ceballos sicherte Real dann aber doch noch den 6. Sieg im 6. Spiel.

04:19 Video Zusammenfassung Union Berlin – Real Madrid Aus Sport-Clip vom 12.12.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 19 Sekunden.

Gruppe D: Cabral schiesst Benfica in die Europa League

Inter Mailand – Real Sociedad 0:0

Yann Sommer blieb im Inter-Tor zwar wettbewerbsübergreifend zum 13. Mal ohne Gegentor. Der bereits für die Achtelfinals qualifizierte Tabellenführer der Serie A verpasste es indes, mit einem Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten Real Sociedad den Gruppensieg zu holen. Die Gäste aus Spanien erhielten eine Viertelstunde vor Schluss einen Foulpenalty zugesprochen, der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer revidierte seinen Entscheid aber nach dem Video-Studium.

01:55 Video Zusammenfassung Inter Mailand – Real Sociedad Aus Sport-Clip vom 12.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.

Salzburg – Benfica 1:3

In der 91. Minute eingewechselt, in der 92. Minute zum 3:1 getroffen und seine Farben in die Europa League geschossen: Arthur Cabral wurde für Benfica in Salzburg zum Helden. Dank des Treffers des Ex-Baslers mit dem Absatz sicherten sich die Portugiesen Platz 3 in der Gruppe hauchdünn vor den Österreichern. Den Ausschlag zwischen den beiden punktgleichen Teams zugunsten Benficas gab letztendlich die grössere Anzahl geschossener Tore. Angel Di Maria mit einem direkt verwandelten Eckball und Rafa Silva hatten Benfica vor der Pause auf Kurs gebracht, Luka Sucic für Salzburg in der 57. Minute verkürzt.

Schliessen 03:27 Video Zusammenfassung Salzburg – Benfica Aus Sport-Clip vom 12.12.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 27 Sekunden. 00:37 Video Cabrals Kabinettstückchen bringt Benfica in die Europa League Aus Sport-Clip vom 12.12.2023. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden. 00:22 Video Di Marias Eckball landet direkt im Tor Aus Sport-Clip vom 12.12.2023. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Gruppe B: Lens in der Europa League

Lens – Sevilla 2:1

Lens sicherte sich im Direktduell mit dem FC Sevilla den 3. Platz in der Gruppe und damit das Ticket für die Sechzehntelfinals der Europa League. Die Nordfranzosen, denen bereits ein Unentschieden für die EL-Teilnahme gereicht hätte, besiegten die Spanier mit dem Schweizer Djibril Sow 2:1. Nach einem Penaltytor durch Przemyslaw Frankowski (63.) glich Sergio Ramos für Sevilla ebenfalls per Penalty aus (79.). Der Routinier war erst im zweiten Versuch erfolgreich. Den Siegtreffer für Lens erzielte Angelo Fulgini in der 96. Minute.

Schliessen 04:55 Video Zusammenfassung Lens – Sevilla Aus Sport-Clip vom 12.12.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 55 Sekunden. 00:48 Video Ramos packt bei der Penalty-Wiederholung den «Panenka» aus Aus Sport-Clip vom 12.12.2023. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Eindhoven - Arsenal 1:1

Die PSV Eindhoven und Arsenal standen bereits als Achtelfinal-Teilnehmer fest, die Londoner hatten zudem den Gruppensieg bereits auf sicher. Eddie Nketiah brachte Arsenal in der 42. Minute in Führung. Yorbe Vertessen glich für die Niederländer in der 50. Minute zum 1:1-Endstand aus.