Sébastien Haller befindet sich in bestechender Form. Trumpft er gegen Borussia Dortmund erneut gross auf?

Sébastien Haller in Topform

Legende: In der Form seines Lebens Sébastien Haller ist Ajax' Torgarant schlechthin. imago images

Im Januar 2021 wechselte Sébastien Haller für die Rekord-Ablösesumme von 22,5 Millionen Euro von West Ham zu Ajax Amsterdam. Für den niederländischen Rekordmeister hat sich die Investition längst gelohnt.

Mit unserer Unbekümmertheit, unserem Enthusiasmus und der Leidenschaft können wir sehr weit kommen und viele Teams überraschen.

Mit 6 Treffern ist Haller Top-Torschütze in der Champions League. Er glänzte mit einem Viererpack gegen Sporting Lissabon und zuletzt beim 4:0 gegen Dortmund mit 1 Treffer und 2 Vorlagen. Der BVB ist für das Rückspiel am Mittwochabend also gewarnt.

«Seit ich bei Ajax bin, bin ich überglücklich. Ich spiele endlich in der Champions League, ein Traum wurde wahr. Mit unserer Unbekümmertheit, unserem Enthusiasmus und der Leidenschaft können wir sehr weit kommen und viele Teams überraschen», sagte er gegenüber dem kicker.

06:13 Video Archiv: Dortmund geht in Amsterdam unter Aus Champions League – Goool vom 19.10.2021. abspielen

Elfenbeinküste statt Frankreich

Mit etwas Neid wird man von Frankreich Richtung Elfenbeinküste schauen. Statt auf einen Anruf von Nationaltrainer Didier Deschamps zu warten, entschied sich Haller Ende 2020 für die ivorische Nationalmannschaft. Und auch dort zahlt er das Vertrauen zurück: In 4 Pflichtspielen traf er bereits 3 Mal.