Sollen sich die Madrilenen erneut aus dem Weg gehen?

Heute, 7:03 Uhr

Am Freitagmittag werden die Halbfinal-Paarungen in der Champions League gezogen. Wir haben die Facts zu den möglichen Affichen zusammengetragen und wollen Ihr Wunschszenario in Erfahrung bringen.

Bild in Lightbox öffnen. Zusatzinhalt überspringen Livestream-Hinweis Verfolgen Sie die Auslosung der Champions-League-Halbfinals am Freitag in Nyon ab 11:55 Uhr im Livestream auf der SRF Sport App oder auf www.srf.ch/sport. Real vs. Juventus – Bloss kein Déjà-vu für die Königlichen

Fast schon zu Urzeiten des europäischen Fussballs gewann Real 1998 im Final gegen die Turiner seine damals 7. CL-Trophäe. Seither trafen die Madrilenen 3 Mal in der K.o.-Phase der Königsklasse auf Juventus – und scheiterten 3 Mal – zuletzt vor 2 Jahren im Halbfinal.

Real vs. Atletico – Städtederby mit vermeintlich klaren Vorzeichen

Der Erste der La Liga gegen den Dritten: Das wäre die Neuauflage der Endspiele 2016 (Real gewann im Penaltyschiessen) und 2014 (Real siegte in der Verlängerung). Vor 2 Jahren begegneten sich die beiden Teams schon im CL-Viertelfinal – das Duell ging erneut zu Gunsten des «Weissen Balletts» aus. CL-Viertelfinal 2015: Real schlägt Atletico im Rückspiel 1:0 3:58 min, vom 22.4.2015 In der Landesmeisterschaft konnte Atletico dem grossen Rivalen bei den letzten 8 Vergleichen 4 Niederlagen zufügen. Trotzdem käme es den «Rojiblancos» kaum ungelegen, könnten sie Real zum 3. Mal im Halbfinal aus dem Weg gehen. Atletico vs. Juventus – Simeone und Allegri standen schon damals an der Linie

Dieses Duell gab es in der CL bislang einmal, in der Gruppenphase 2014/15. Die Spanier setzten sich zunächst im Vicente Calderon 1:0 durch, es folgte ein torloses Remis.

Dieses Duell gab es in der CL bislang einmal, in der Gruppenphase 2014/15. Die Spanier setzten sich zunächst im Vicente Calderon 1:0 durch, es folgte ein torloses Remis. Real vs. Monaco – Gute Erinnerungen für den Ligue-1-Vertreter

Wir blättern in die Saison 2003/04 zurück, als die Monegassen in der CL letztmals so weit kamen wie heuer. Der damalige Coup kam in der Runde der letzten 8 über Real zustande – beim Gesamtskore von 5:5 dank der Auswärtsregel. Seither gab's kein Wiedersehen mehr. CL-Viertelfinal 2015: Juve legt im Hinspiel vor Juventus vs. Monaco – Als noch Vidal die Differenz ausmachte

Dieses Duell hingegen weckt bei der Equipe aus dem Fürstentum keine angenehmen Gefühle. Juventus war 2015 im CL-Viertelfinal wegen eines Penaltytreffers von Arturo Vidal im Hinspiel knapp zu stark. Atletico vs. Monaco

Noch keine Direktbegegnungen Welche Halbfinal-Affichen wünschen Sie sich? Optionen Juventus vs. Atletico / Real vs. Monaco Juventus vs. Real / Atletico vs. Monaco Juventus vs. Monaco / Real vs. Atletico Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 18./19.04.2017 20:10 Uhr

bud