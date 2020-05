Während der sportlichen Auszeit infolge Covid-19 öffnet SRF sein Archiv. Im Rahmen dieser Serie sind am Samstag, dem vermeintlichen Finaldatum der CL-Kampagne 2019/20, «Legendäre Champions-League-Momente» im Programm. Schwelgen Sie ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei oder in unserer Sport App in Erinnerungen.