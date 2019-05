Der Schweizer in Diensten von Liverpool gibt vor dem CL-Final gegen Tottenham am kommenden Samstag Auskunft.

Für Xherdan Shaqiri steht am Samstag mit Liverpool noch das wichtigste Spiel der Saison an: der Champions-League-Final in Madrid gegen Tottenham. Nach dem Saisonende in der Premier League gab Trainer Jürgen Klopp den Spielern 5 Tage frei. Danach ging es in ein sechstägiges Trainingslager nach Marbella (Sp).

Intensive Tage in Andalusien – ab Freitag in Madrid

«Die freien Tage waren sehr wichtig. Jeder ist irgendwo hingegangen und hat etwas mit seiner Familie gemacht», gab Xherdan Shaqiri Auskunft. «Wir sind alle gut erholt wieder zusammengekommen.»

In Andalusien hat sich das Team akribisch auf das grosse Endspiel vorbereitet. «Wir haben hart trainiert und fühlen uns sehr gut. Wir haben uns jede Sekunde auf dieses Spiel vorbereitet», verrät Shaqiri.

Danach ging es zurück nach Liverpool. Während Tottenham bereits am Mittwochabend in die spanische Hauptstadt reiste, lassen sich die «Reds» mehr Zeit. Das Team steigt erst am Freitag in den Flieger.

Zweiter Final für Shaqiri

Der Schweizer Internationale steht zum zweiten Mal nach 2013 in einem Champions-League-Final. Vor 6 Jahren holte er mit Bayern München gegen Borussia Dortmund den Henkelpott. Allerdings wurde Shaqiri im Final nicht eingesetzt.

Wir haben ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist sehr wichtig, vor allem für Samstag.

Gleiches könnte ihm am Samstag im Stadion von Atletico Madrid blühen. Der 27-Jährige kam in diesem Jahr nur spärlich zum Einsatz. Beim grandiosen 4:0-Sieg im Halbfinal-Rückspiel gegen Barcelona bewies er allerdings, dass Klopp jederzeit auf ihn zählen kann. Shaqiri spielte beim «Wunder von Anfield» von Beginn weg und bereitete das 3:0 vor.

Ob Coach Klopp auch im Final von Beginn weg auf den Schweizer zählen wird, ist zu bezweifeln. Zumal sich Mohamed Salah und auch Firmino von ihren Verletzungen erholt haben. «Es gibt ein paar Spieler, die wenig zum Einsatz kommen. Aber wir haben ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist sehr wichtig, vor allem für Samstag», sagt Shaqiri.

