Legende: Verstehen sich Liverpools Jürgen Klopp und Atletico-Trainer Diego Simeone 2020 vor ihrem 1. Achtelfinal-Duell. Keystone

An Atletico hat er keine guten Erinnerungen: In der abgelaufenen Champions-League-Kampagne verlor Jürgen Klopp mit Liverpool im Achtelfinal Hin- und Rückspiel. Nun steht am Dienstag in Madrid das nächste Duell an.

Klopp, der nach den damaligen Niederlagen den körperbetonten und defensiven Spielstil von Atletico kritisiert hatte, erklärte am Montag, dass diese Äusserungen aus Wut und Enttäuschung entstanden seien und nicht aus mangelndem Respekt.

Diego Simeone macht alles richtig.

Kritik und Lob

«Wir haben gegen eine Mannschaft voller Weltklassespieler gespielt, und sie haben mit allem verteidigt, was sie hatten», meint der deutsche Trainer rückblickend kritisch und lobt gleichzeitig den Atletico-Trainer: «Diego Simeone macht alles richtig. Er ist spanischer Meister und schon lange bei Atletico. Er hält seine Spieler auf Trab und sie kämpfen um ihr Leben. Ich könnte das nicht mehr respektieren.»

Gefallen tut ihm der von den Spaniern praktizierte Fussball dennoch nicht. «Aber das liegt daran, dass ich eine andere Art von Fussball mag», so Klopp.

