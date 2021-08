Legende: Franck Boli (2. v. R.) ist bei Ferencvaros eigentlich nur einer von vielen starken Offensivkräften. Keystone

Zweimal blieb Guillaume Faivre im Wankdorf gegen Franck Boli nur das Nachsehen. Mit seinen beiden Toren war der Kameruner in den Champions-League-Playoffs gegen YB massgeblich dafür verantwortlich, dass Ferencvaros Budapest noch mit Chancen ins Rückspiel gehen kann.

Die YB-Defensive ist also vor Boli und seinem rechten Fuss gewarnt. Doch nur auf den Sturmtank dürfen sich Cédric Zesiger, Mohamed Ali Camara und Co. nicht versteifen.

Denn eigentlich sind im Team von Peter Stöger andere noch gefährlicher:

Myrto Uzuni , der im Hinspiel mit seinem Penalty am Pfosten scheiterte, ist heuer mit 5 Treffern und 3 Vorlagen bester Ferencvaros-Skorer. Ausser einem Tor in der ungarischen Meisterschaft gegen Mezökövesd war der albanische Nationalspieler immer in der CL-Quali erfolgreich.

, der im Hinspiel mit seinem Penalty am Pfosten scheiterte, ist heuer mit 5 Treffern und 3 Vorlagen bester Ferencvaros-Skorer. Ausser einem Tor in der ungarischen Meisterschaft gegen Mezökövesd war der albanische Nationalspieler immer in der CL-Quali erfolgreich. Neuzugang Ryan Mmaee (für 750'000 Euro aus Limassol gekommen) traf bislang in 8 Partien viermal ins Schwarze – wie Boli. Auch er zeigte sich vor allem auf europäischer Bühne treffsicher.

So oder so dürfte es YB und seinem Trainer David Wagner am Ende egal sein, wer der gefährlichste Angreifer bei Ferencvaros ist – Hauptsache er wird am Toreschiessen gehindert. Für die Berner in der aktuellen Saison nicht unbedingt eine leichte Aufgabe.