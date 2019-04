Legende: Wirbeln die Königsklasse auf Die Youngsters von Ajax. Imago Images

Liverpool und Barcelona stellen in den Halbfinals der Champions League keine allzu grosse Überraschung dar. Während die «Reds» in der Premier League noch energisch mit ManCity um den Titel fighten, haben sich die Katalanen in Spanien bereits zum Meister krönen lassen.

In der Königsklasse scheiterte derweil Liverpool letzte Saison erst im Final, für Barcelona ist es der erste Einzug unter die letzten 4 seit dem letzten Titel 2015.

Duell der Geduldigen

Diese Durststrecke ist nichts im Vergleich mit denjenigen der anderen Affiche. Für Ajax ist es der erste Halbfinal seit 22 Jahren, Tottenham hatte gar 57 (!) Jahre auf ein europäisches Semifinal gewartet.

Live-Hinweis Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen So können Sie bei uns die Hinspiele der Champions-League-Halbfinals mitverfolgen: Mittwoch, 00:15 Uhr: Tottenham - Ajax (re-live), SRF zwei

Mittwoch, 20:10 Uhr: Barcelona - Liverpool, SRF zwei

Gut möglich, dass «kleinere», finanzschwächere Teams es in Zukunft noch schwieriger haben werden, sich zu behaupten. Im Hintergrund wird derzeit daran gearbeitet, die Champions League noch exklusiver zu machen: Die Planungssicherheit und die Verdienstmöglichkeiten für die ganz grossen europäischen Klubs sollen erhöht werden.

Ob damit der richtige Weg eingeschlagen wird, ist umstritten.

Die Befürworter: Ajax ist seit 2005 der erste Klub ausserhalb der Top-5-Ligen, der in den Halbfinal vorgestossen ist. Es sind sowieso Barcelona, Bayern München, Real Madrid und Co., die normalerweise den Ton angeben und für die TV-Quoten sorgen.

Ajax ist seit 2005 der erste Klub ausserhalb der Top-5-Ligen, der in den Halbfinal vorgestossen ist. Es sind sowieso Barcelona, Bayern München, Real Madrid und Co., die normalerweise den Ton angeben und für die TV-Quoten sorgen. Die Romantiker: Amsterdam ist aber auch das beste Argument gegen eine (fast) geschlossene Gesellschaft. Die Niederländer sind als Überraschungsteam in dieser Saison die Attraktion, mehr noch als Lionel Messis Barcelona oder Mohamed Salahs Liverpool.

Was ist deine Wunsch-Affiche im Final? Tottenham - Barcelona Tottenham - Barcelona % Tottenham - Liverpool Tottenham - Liverpool % Ajax - Barcelona Ajax - Barcelona % Ajax - Liverpool Ajax - Liverpool % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Die Wettbüros haben übrigens mit Barcelona einen klaren Favoriten auf den Finaleinzug, die Quoten bei Tottenham - Ajax sind ausgeglichen.

Sendebezug: SRF zwei, sportflash, 29.4.19, 20:00 Uhr