Wicky: «Wussten, dass Dsagojew den Unterschied machen kann»

Die Basler analysieren die bittere 1:2-Niederlage gegen ZSKA und machen Alan Dsagojew als Grund für den Umschwung aus.

Wicky: «Wir müssen weiterhin dran glauben» 1:44 min, vom 31.10.2017

Schon am Vortag hatte FCB-Coach Raphael Wicky vor Alan Dsagojew gewarnt. Er sei «das Herzstück der Moskauer», so der 40-jährige Walliser. In der ersten Halbzeit konnte sein Team diesbezüglich noch aufatmen, denn Wickys Antipode Viktor Goncharenko hatte die angeschlagene Offensivkraft auf der Bank belassen.

Nach der Pause wurde Dsagojew dann aber lanciert – und leitete bei der 1:2-Niederlage im St. Jakob-Park das Unheil der Einheimischen ein. «Wir wussten, dass dieser Wechsel passieren kann. Er ist ein technisch sehr starker Fussballer und kann jeden Moment den Unterschied ausmachen», musste Wicky anerkennen.

Kleine Fehler, grosse Auswirkung

Was der FCB-Trainer aber bedauerte war, dass beide Gegengoals auf sehr einfache Art und Weise gefallen seien. «Auf diesem Niveau werden kleinste Fehler nun mal bestraft.»

Und so haben Wickys Spieler das Geschehen zusammengefasst:

Luca Zuffi: «Wir haben damit gerechnet, dass wir wie im Hinspiel mehr Konterchancen erhalten würden. Und natürlich hätten wir besser verteidigen müssen.»

