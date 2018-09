Auf dem Papier könnte die Ausgangslage deutlicher kaum sein. Ein Blick auf die Wettquoten zeigt jedoch: Ein Exploit des Schweizer Meisters erscheint gar nicht mal so abwegig. Zwar haben die Young Boys (5.00) die deutlich höhere Sieg-Quote als ManUnited (1.70). Anderen Teams mit mehr Renomme wird aber weniger oder gleich viel zugetraut:

Benfica (6.25) - Bayern München (1.50)

- Bayern München (1.50) Real Madrid (1.36) - AS Rom (7.75)

AS Monaco (5.00) - Atletico Madrid (1.78)

Die Wettquoten dürften die YB-Akteure kaum interessieren. Sie freuen sich in erster Linie riesig auf das Duell mit den Weltstars Paul Pogba, Romelu Lukaku und Co. Dass es schwierig wird, in dieser hochkarätigen Gruppe zu bestehen, dessen sind sich die Spieler bewusst. «Wir sind die Kleinen. Von der Qualität her ist jeder unserer Gegner besser als wir», sagt Captain Steve von Bergen. Das sei aber nicht alles. YB werde versuchen, mit Solidarität und Herzblut dagegenzuhalten.

Mit dem Kunstrasen im Stade de Suisse haben die Young Boys bereits vor der Partie einen Trumpf in der Hand. Das glaubt zumindest José Mourinho. Der United-Coach ist bekennender Kunstrasen-Hasser und drückte seinen Unmut auch vor dem Duell gegen YB aus: «Das ist ein Riesenvorteil für sie und ein Riesennachteil für die anderen Teams», meinte «The Special One».

Ich finde es schade, dass solch grosse Spiele auf Kunstrasen gespielt werden. Das ist nicht optimal. Ich würde lieber auf Naturrasen spielen.

Für Christian Fassnacht unterscheidet sich ein Kunstrasen nicht komplett von der natürlichen Unterlage. Dennoch versteht er die Kritik von Mourinho teilweise. «Es ist schade, dass solch grosse Spiele auf Kunstrasen gespielt werden», meint der YB-Flügel.

Kunstrasen hin oder her, alles andere als ein Sieg gegen YB entspricht den Ansprüchen der «Red Devils» nicht. Mourinho kann aus dem Vollen schöpfen. Auch der zuletzt angeschlagene Linksverteidiger Luke Shaw dürfte am Mittwoch einsatzbereit sein. In der Offensive können sich Von Bergen und Mitspieler auf Lukaku, Marcus Rashford und Alexis Sanchez einstellen.

Angst verspürt der YB-Captain deshalb keine. Im Gegenteil: «Ich würde zweifellos 5 Franken auf YB setzen.»

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 17.09.2018, 22:35 Uhr