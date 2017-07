YB spielt gegen Dynamo Kiew um die Königsklasse

Die Berner Young Boys müssen die Hürde Dynamo Kiew nehmen, um ihre Träume in der Champions League aufrecht zu erhalten. Ein happiges Los.

Dem ungesetzten YB ist für die 3. Qualifikationsrunde Dynamo Kiew zugelost worden. Somit erwischten die Berner bei der Ziehung des so genannten «Ligawegs» in Nyon den nach Papierform schwerstmöglichen Gegner.

Zur Auswahl wären weiter Ajax Amsterdam, Viktoria Pilsen, ZSKA Moskau und der FC Brügge gestanden. Die Ukrainer verfügen über den höchsten Koeffizienten dieses Quintetts. Die vergangene Meisterschaft beendeten sie hinter Schachtar Donezk auf Rang 2.

Die Nummer 2 der Super League tritt am 25./26. Juli zuerst auswärts gegen den 15-fachen Meister an, das Rückspiel findet Anfang August statt. Die Young Boys verpassten die europäische Eliteklasse in bisher vier Anläufen stets.

Sion spielt im Baltikum

Der FC Sion muss in der 3. Europa-League-Quali-Runde in Lettland oder Litauen antreten. Am 27. Juli und 3. August geht es gegen FK Liepaja oder Suduva, wobei Sion als Gesetzter zuerst auswärts spielt.

Sollte Luzern das 0:2-Handicap gegen Osijek wettmachen, steht in der 3. Runde ein Duell gegen die PSV Eindhoven auf dem Programm.